Kuaförlerde, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin...
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Kuaförlerde, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kuaför, berber ile güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz...

Kuaförlerde, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin...
13.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:11

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kuaför, berber ile güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol listeleri yayınladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kuaför, berber ile güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. Her sektör için ayrı ayrı önlemlerin içeren kılavuzlar, İSG profesyonellerine ve tüm işletmelere gönderildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan kılavuza göre; kuaför, berber ve güzellik salonlarının girişlerinde, çalışanların ve müşterilerin vücut ısılarının kontrol edileceği belirtilerek, "İş yerlerine gelen müşteri için tek kullanımlık maske ve galoş temin edilecek. Kullanılan her malzeme, ekipman ile tüm yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilecek. İş yerlerinde çalışanlara standartlara uygun tek kullanımlık maske ve koruyucu yüz siperliği verilecek. Havlular tek kullanımlık olacak.Çalışanların kullandıkları eldiven, önlük ve pelerin her müşteri sonrasında değiştirilecek. Makas, fırça ve diğer saç ve bakım malzemeleri düzenli olarak dezenfekte edilecek. Manikür ve pedikür gibi işlemlerde kişiye özel aletler kullanılacak. İş yerlerinde birikmeleri önlemek için randevu usulü planlama yapılacak.Saç kesimi gibi işlemler esnasında arada en az bir koltuk boş bırakılacak.Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinden kaçınılacak" denildi.

Resepsiyonda çalışan ile müşteri arasına şeffaf paravan konulacak

Konaklama hizmeti sağlayan işletmelerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı kılavuza göre alması gereken başlıca önlemler şu şekilde sıralandı:

"Resepsiyonda müşteri ile çalışan arasına şeffaf paravan konulacak.Restoran, spor ve spa salonlarının girişlerinde müşterilerin vücut ısıları ölçülecek.Lobide bekleyen müşteriler sosyal mesafe gözeterek oturacak.Çalışana temin edilen maske, eldiven, üniforma, önlük ve bone gibi malzemeler kişiye özel olacak.Yemekhanelerde masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumpanya verilecek ve kapalı kapta içme suyu dağıtılacak. Çatal, kaşık, bıçak, şeker, tuz ve kürdan tek kullanımlık olacak. Tesiste lobi, restoran, sauna, mutfak gibi yerlerin temizlenmesinin yanı sıra kapı kolları, merdivenler, oda kartları, TV kumandaları, spor aletleri de sık sık dezenfekte edilecek.Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri sosyal mesafenin korunmasına dikkat edecek. Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi etkinliklerden kaçınılacak."

Mola yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilecek

Şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda dikkat edilecek hususlara da yer verilen kılavuzda, "Garlardaki bilgilendirme panolarında güncel broşürler ve afişler bulundurulacak.Toplu taşıma araçlarının, taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürülerek yeni oturma düzeni ayarlanacak.Garlarda bilet satanlar ile araçlardaki görevliler yola çıkmadan önce ellerini yıkayacak.Yolculuk öncesinde ve esnasında tek kullanımlık maske dağıtılacak.Taşıtların sık temas edilen yerleri dezenfekte edilecek.Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Garlarda benzer işi yapan görevli sayısı asgari oranda tutulacak.Taşıt içi doğal yollarla havalandırılacak. Görevliler, maske üzerine siperlik takacak. Siperliğin temizliği standartlar uygun şekilde yapılacak" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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