Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?

08.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:07
Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar sonucunda Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Yayınlanan genelgeye göre Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor? Vatandaşların sorduğu soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır.

KUAFÖRLER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı süreci içerisinde berber ve kuaförler kapalı olacaktır. Normal şartlarda Cumartesi günü berber ve kuaförler açık fakat sokağa çıkma yasağı yasakları kapsamında yasak kalkana kadar kuaför ve berberler kapalı olacak. Kuaförler hafta içi hangi saatlerde açık?

KUAFÖRLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs kapsamında yapılan açıklamaya göre hafta içi kuaför ve berberler sabah 10:00 , akşam 20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta içi kuaförler 20.00'da kapanıyor.

HAFTA İÇİ KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi- Cuma: 10.00-21.00

Hafta sonu ise kuaförler sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hizmet vermemektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Ali Sunal Cem Yılmaz
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Erol Bulut Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:07:30. #1.16#
title