Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar sonucunda Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Yayınlanan genelgeye göre Kuaförler saat kaçta kapanıyor? Kuaförler açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler kaçta açılıyor? Vatandaşların sorduğu soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır.

KUAFÖRLER AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı süreci içerisinde berber ve kuaförler kapalı olacaktır. Normal şartlarda Cumartesi günü berber ve kuaförler açık fakat sokağa çıkma yasağı yasakları kapsamında yasak kalkana kadar kuaför ve berberler kapalı olacak. Kuaförler hafta içi hangi saatlerde açık?

KUAFÖRLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs kapsamında yapılan açıklamaya göre hafta içi kuaför ve berberler sabah 10:00 , akşam 20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta içi kuaförler 20.00'da kapanıyor.

HAFTA İÇİ KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi- Cuma: 10.00-21.00

Hafta sonu ise kuaförler sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hizmet vermemektedir.