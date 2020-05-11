Kuaför, berber ve güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler saat kaçta açılıyor?
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Kuaför, berber ve güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler saat kaçta açılıyor?

Kuaför, berber ve güzellik salonları ne zaman açılacak? Berberler saat kaçta açılıyor?
11.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:34

Yeni tip koronavirüsü nedeniyle bir süre önce kapatılan kuaför ve berberler, normalleşme süreci kapsamında açılıyor. Berberler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyete geçeceklerini duyurduğu kuaför ve berberler için belli kısıtlamalar söz konusu oldu. Peki, berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri kaç?

Berber ve kuaförler yaklaşık iki aydır koronavirüs salgınına önlem kapsamında kapalı durumdaydı. Türkiye'deki vaka ve ölüm oranlarındaki azalış ve alınan önlemler kapsamında normalleşme sürecine girildi. Bu bağlamda söz konusu iş yerleri 11 Mayıs itibariyle açılıyor. Merakla beklenen kuaför ve berberlerin açılış saatleri ve uyması gereken kurallar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Pandemi sebebiyle kepenk indiren kuaför, berber ve güzellik salonları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu gibi 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçebilecek. Ancak kuaför ve berberlerin çalışma şekli eskisi gibi olmayacak.

KUAFÖR VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATİ KAÇ?

İçişleri Bakanlığı'nın ayrıntılarını bir genelge ile açıkladığı berber ve kuaför çalışma düzeni ve saati, 6 Mayıs 2020'de belirlendi. Buna göre berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00 - 21.00 saatlerinde, randevu sistemi ile çalışacak.

BERBER VE KUAFÖRLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

11 Mayı 2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir:

1)Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.

2)Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.

3)Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.

4)Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.

5)Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içinehizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.

6)İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.

7)Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu malzemelerle yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.

8)Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.

9)Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.

10)Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.

11)Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.

12)Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.

13)Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan 'Ense Fırçası'nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.

14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliğine izin verilmeyecektir.

Manşet

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