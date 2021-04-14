Kuaförler kapalı mı, kapandı mı? Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu? Kuaförler odasından açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" uygulanacak. Bu noktada "Kuaförler kapalı mı, kapandı mı? Kuaförler kapanacak mı, kapanıyor mu?" Soruları da gündeme geldi. Genelgede güzellik salonları ve güzellik merkezleriyle ilgili maddeler yer alıyor. Kuaförler odasından açıklama geldi