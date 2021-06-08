Kuaförler kaça kadar açık? Kuaförler açık mı? Kuaförler kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Kuaförler kaça kadar açık? Kuaförler açık mı? Kuaförler kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Kuaförler kaça kadar açık? Kuaförler açık mı? Kuaförler kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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1 Haziran kararları ile "kuaförler kaça kadar açık 2021, kuaförler kaçta kapanıyor" soruları yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla hizmet verecek işyerleri ve kurumları açıkladı. Hizmet verecek işlerinin açıklanmasıyla gözler tam kapanma boyunca hizmet veremeyen kuaförler, güzellik merkezleri ve berberlere çevrildi. İşte kuaförlerin çalışma saatleri

Kuaför, güzellik merkezleri, berberler hakkındaki aramalar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan genelgeyle arttı. Tam kapanma sürecinde hizmet veremeyen kuaför, berber ve güzellik salonları kademeli normalleşmeyle beraber açık mı, merak ediliyor. Vaka sayıları istenilen seviyeye düşmediğinden bazı kısıtlamalar devam edecek. Peki, Kuaförler açık mı 17 Mayıs, kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler bugün kaça kadar açık?

KUAFÖRLER KAÇA KADAR AÇIK?

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başlıyor.

İçişleri Bakanlığı sürecin ayrıntılarını 81 ile gönderdiği genelge ile belirledi.

Buna göre hafta içi akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise kısıtlama devam edecek. Yasak cuma akşamları 21.00'de başlayacak pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

Bu süreçte 65 yaş üstü olup iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altına sokak kısıtlaması yok.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş üstü kişiler ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma aracı kullanmasına izin verilmeyecek.

Kafe ve restoranlar 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verebilecekler.

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Kuaförler kaça kadar açık? Kuaförler açık mı? Kuaförler kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları - Haberler
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