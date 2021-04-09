Kuaförler için yeni imkân
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuaförler için yeni imkân

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuaförler için yeni imkân

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu-Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi (TESK ESYEM), Berberler ve Kuaförler Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi ile daha önce ustalık belgesini alamayan yeterli şartları sağlayamamış berber, kuaför ve güzellik uzmanları için...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu-Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi (TESK ESYEM), Berberler ve Kuaförler Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi ile daha önce ustalık belgesini alamayan yeterli şartları sağlayamamış berber, kuaför ve güzellik uzmanları için belgelerini almanın yolunu açıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Fethi Özkara, mesleki yeterlilik belgesinin, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösteren belge olduğunu belirtti. Özkara, "Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanan meslek sahipleri daha sonrasında Baksan Eğitim Merkezi'nde denkliklerini yaptırdıktan sonra kalıcı olan ustalık belgelerini almaya hak kazanacaklardır. Sınavdan önce TESK-ESYEM tarafından görevlendirilen eğitmen ile gerçekleşecek olan eğitimlere katılım oldukça önemlidir. Çünkü sınav anında nelere dikkat edilecek, nasıl davranılacak, hangi ekipmanlar nasıl kullanılacak bunlar gibi püf noktalara değinilecektir. Belgesi olmayan meslek sahipleri belgelerine kavuşacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuaförler için yeni imkân - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:28:11. #1.14#
title