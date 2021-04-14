Kuaförler açık mı? Kuaförler açıklıyor, kaçta kapanıyor? Kuaförler saat kaça kadar açık?

Son dakika haberine göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" uygulanacak. Bu noktada "Kuaförler açık mı? Kuaförler açıklıyor, kaçta kapanıyor? Kuaförler saat kaça kadar açık?" Soruları da gündeme geldi. Genelgede güzellik salonları ve güzellik merkezleriyle ilgili maddeler yer alıyor. Kuaförler odasından açıklama geldi

Kuaförler açık mı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar gününü kapsayacak.

KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek işletmeler şöyle sıralandı;

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmelerin açık olması bekleniyor.

BERBER VE KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Genelgede yer alan bir diğer detay da işyerlerini çalışma saatleri oldu. Yayınlanan genelgede "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.

Bu bilgiler baz alındığında kuaför ve berberlerin 07.00-18.00 saatleri arasında çalışabileceği ön görülüyor.