Kuaförler açık mı, kapanıyor mu? Kuaförler kapanacak mı? Tam kapanma genelgesi detayları

Son dakika kuaförler ile ilgili kararları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma kararı çıktı. Tam kapanma kararının ardından 17 günlük sokağa çıkma yasağında muaf olan işletmeler belirlendi. Peki, kuaförler kapanacak mı? Kuaförler açık mı, kapanıyor mu? Tam kapanma genelgesi detayları

Tam kapanma süreci ile birçok işletme geçici olarak kapatılırken, muafiyet listesi ile belirlenen yerler çalışmalarına devam edecek. Kuaför ve berberler de kapatılan işletmeler arasında yer alıyor.

KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berberler, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlayacağı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'a kadar açık olacak.

Yayımlanan genelgede berber ve kuaförlerin hakkında bir bilgi yer almıyor. 17 günlük süreçte berber ve kuaförler kapalı olacak.

TAM KAPANMADA MUAF OLAN KİŞİ VE YERLER

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,