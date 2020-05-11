Kuaföre gelen müşterilerini maytapla karşıladı
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Kuaföre gelen müşterilerini maytapla karşıladı

Kuaföre gelen müşterilerini maytapla karşıladı
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:47

ANTALYA'da kuaför Özgür Yılancı, bugün itibarıyla yasağın kalkmasının ardından müşterilerini maytap yakarak karşıladı.

ANTALYA'da kuaför Özgür Yılancı, bugün itibarıyla yasağın kalkmasının ardından müşterilerini maytap yakarak karşıladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları 50 gün kapalı kaldı. Geçen günlerde alınan karar ile belirlenen kuralları tamamlayan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün tekrar açıldı. Antalya'da da açılan kuaförlerin bazılarında yoğunluk yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde kuaför salonu işleten Özgür Yılancı ise bugün gelen müşterilerini farklı bir şekilde karşıladı. Kuaföre gelenlere, 50 gün sonra açılış yapmalarının anısına maytap yaktı. Yılancı, "Bu kadar uzun süre işimizden ayrı kalmak bizi psikolojik olarak etkiledi. Bugün müşterilerimize hizmet vermekten çok mutluyuz. Hem onların hem kendi sağlığımızı koruyarak bu süreçte yapılamayan bakımlarını yapıyoruz. Gelen müşterimize ufak bir anı olsun diye maytap yakarak karşılamak istedim. O kadar uzun süre kapalı kaldık ki bugüne dair bir anı olsun istedim" dedi.TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERMüşterilerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen kuaför Sezgin Demir ise "Tamamen randevu sistemiyle çalışmaya başladık. 50 gün sonra tekrar müşterilerimize hizmet veriyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Kullandığımız ürünlerimiz artık tamamen tek kullanımlık. Hijyen kurallarına da tamamıyla uyuyoruz" diye konuştu.'BAYRAM HAVASI VAR'

Tüm iş yerlerinin dezenfekte edildiğini söyleyen Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir, "Uzun süre kapalı kaldıktan sonra tekrar bir açılış yaşadık. Bugün kuaförlerimizde ve müşterilerimizde bayram havası var. Biz de esnafımız ve müşterilerimiz hijyen kurallarına uyuyor mu diye denetimdeyiz. Zaten steril bir ortamda çalışıyorduk. Ancak bu süreçte daha dikkatli olmamız lazım. Belediyelerimizin de desteğiyle bütün esnafımızın salonları dezenfekte edildi. Salonlarımızda bütün önlemler alınarak hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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