Kuaförden böyle çıktı

Salondan başında havluyla çıkan sanatçı, hızlı adımlarla aracına doğru yürürken muhabirleri görünce şaşırdı: "Beni nereden gördünüz böyle! Bakımdan havluyla çıktım, çok kötü görünüyorum.

Salondan başında havluyla çıkan sanatçı, hızlı adımlarla aracına doğru yürürken muhabirleri görünce şaşırdı: "Beni nereden gördünüz böyle! Bakımdan havluyla çıktım, çok kötü görünüyorum."

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hülya Avşar'a yeni dizisi için destek mesajı gönderen Ergen, "Aranızda küslük yok muydu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Daha neler! Ne küslüğü, küs değiliz. Destekleyeceğim tabii ki."

Kaynak: Hürriyet