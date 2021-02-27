Kuaförden böyle çıktı
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Kuaförden böyle çıktı

27.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:51
Kuaförden böyle çıktı

Salondan başında havluyla çıkan sanatçı, hızlı adımlarla aracına doğru yürürken muhabirleri görünce şaşırdı: "Beni nereden gördünüz böyle! Bakımdan havluyla çıktım, çok kötü görünüyorum.

Salondan başında havluyla çıkan sanatçı, hızlı adımlarla aracına doğru yürürken muhabirleri görünce şaşırdı: "Beni nereden gördünüz böyle! Bakımdan havluyla çıktım, çok kötü görünüyorum."

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hülya Avşar'a yeni dizisi için destek mesajı gönderen Ergen, "Aranızda küslük yok muydu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Daha neler! Ne küslüğü, küs değiliz. Destekleyeceğim tabii ki."

Kaynak: Hürriyet

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