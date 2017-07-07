Kuaförden 60 Bin Liralık Peruk Çalan Travesti Yakalandı

BURSA'da, kuaför salonundan 60 bin lira değerinde ve ham saç ve dizüstü bilgisayar çalan hırsızın, 'Su' takma adını kullanan travesti 22 yaşındaki Ümit K. olduğu ortaya çıktı. Yakalanan Ümit K.,'nin yaptığı hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir kadın kuaförüne geçen salı günü sabah giren kimliği belirsiz hırsız, 60 bin lira değerinde çeşitli renklerde kadın peruğu, kadınların kullandığı çeşitli saçlar ile bir dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızlık olayı sabah işyerine gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Şikayet üzerine inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve parmak izinden hırsızlık olayını 'Su' takma adını kullanan traevesti Ümit K.'nin gerçekleştirdiğini tesbit etti. Yakalanan şüpheli suçunu kabul edip çaldığı saçları ve bilgisayarı F.T. ve D.G.'ye sattığını söyledi. Polis, satılan saçları ve dizüstü bilisayarı alarak sahibine teslim etti.



Poliste sorgulaması yapılan Ümit K. adilyeye çıkartıldı. - Bursa