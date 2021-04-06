Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
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Kuaförde tıraş olurken öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Selim Üngün (35) kuaförde tıraş olurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Selim Üngün (35) kuaförde tıraş olurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırganlar, olay yeri yakınında Selim Üngün'ün yakını Ali Üngün'ü de yaralayıp, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförde tıraş olan Selim Üngün, içeri giren kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Berber koltuğunda vücuduna 14 mermi isabet eden Selim Üngün, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kuaförün yakınlarında bulunan Ali Üngün'ü de tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selim Üngün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Ali Üngün ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  


Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:10:26. #1.16#
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