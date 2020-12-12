Berberde skandal! Krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki erkek çocuğunu istismar etti

İstanbul'da berbere giden 15 yaşındaki erkek çocuğu, berber tarafından krem sürme bahanesiyle istismar edildiğini fark etti. Küçük çocuk, durumu ailesine anlatınca sapık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz aylarda Fatih'te A.T. isimli 15 yaşındaki çocuk, pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber küçük çocuğa bir de cilt bakımı yapmayı önerdi.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

İddiaya göre 29 yaşındaki berber U.B. küçük çocuğa krem sürme bahanesiyle üzerini çıkartıp istismarda bulunmaya başladı. Kuaför sahibinin kendisine farklı niyette davrandığını anlayan A.T., kendisini öpen U.B'yi itip koşarak berberden uzaklaşmaya başladı.

"ÖPMEDİM MASKE YAPTIM"

Sabah'ın haberine göre; yaşadığı şokun üzerine ailesine kuaförde başından geçenleri anlatan küçük çocuğun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan berber çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını beyan etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda berber U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede küçük çocuğun berbere iftira atmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığını ve berberin 15 yaşındaki çocuğu istismar ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. 15 yıla kadar hapsi istenen sapık Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.