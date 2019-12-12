Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu
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Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

Beşiktaş'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan bir müşteri, yanlışlıkla başka bir müşteriyi yaraladı.

12.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:23
Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu

'taki bir kuaförde tabancasıyla oynayan bir müşteri, yanlışlıkla başka bir müşteriyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre Etiler Mahallesi Yolu'ndaki bi kuaförde müşteri Fatih Koral, ruhsatlı tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ateş alması sonucunda müşteri Hamdi Buğra Çelik'i (16) omzundan vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli Koral gözaltına alındı.

Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuaförde tabancasıyla oynayan müşteri, yanlışlıkla diğer müşteriyi vurdu
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