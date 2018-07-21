Kuaförde Saçlarının Zarar Gördüğü İddiasıyla Şikayetçi Oldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, dip boyası yaptırmak için gittiği kuaförde uygulanan yanlış işlem sonucu saçlarının dökülmeye başladığını öne süren Raşiye Emek (38), polise şikayetçi olup, tutanak tutturdu. Emek ayrıca, maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.

Salihli'de, dip boyası yaptırmak için kuaföre giden Raşiye Emek, yapılan boyama ve açıcı işlemlerinin ardından saçlarının yanarak dökülmeye başladığını öne sürüp, iş yeri sahipleri hakkında şikayetçi oldu. Tazminat davası da açacağını söyleyen Emek, "Kuaför, 1 saat arayla açıcı kullanarak talep ettiğim işlemi yapmaya çalıştı. İşlemler sona erdikten sonra, saçımı yıkamaya başladılar. Ardından aynaya dönüp baktığımda, hayatımın şokunu yaşadım. Saçlarım avuç avuç kopmaya başladı. Özenerek baktığım saçlarım, bir anda adeta yok oldu. Psikolojim şu anda çok kötü durumda. İnsan içine çıkamaz hale geldim" dedi.

Gözüne uyku girmediğini vurgulayan Raşiye Emek, "Sinilerim altüst oldu. Neredeyse yemeden içmeden kesildim. O gece hemen polisi aradım ve karakola giderek şikayetçi oldum, tutanak tutuldu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası da açacağım. Yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı. - Manisa