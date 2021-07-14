Kuaförde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuaförde korkutan yangın

Kuaförde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuaförde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletme sahibi kadın ise yanan iş yerini endişeli gözlerle seyretti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuaförde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, işletme sahibi kadın ise yanan iş yerini endişeli gözlerle seyretti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'de Camikebir Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir bayan kuaföründe meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işyeri sahibi tarafından kapatıldıktan kısa bir süre sonra kuaförde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan işyerine müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle müdahalenin zor yapıldığı yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kontrol altına alındı. Yangını haber alır almaz olay yerine gelen işletme sahibi Necla Yıldız ise dükkanının yangının endişeli gözlerle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın
Kuaförde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Son dakika... Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti
Fuhuş çetesine büyük darbe! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey açığa çıktı
Fuhuş çetesine büyük darbe! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey açığa çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuaförde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 21:45:04. #1.15#

title