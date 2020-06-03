Kuaförde işe başlamadan test yaptırdı, koronavirüs çıktı
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Kuaförde işe başlamadan test yaptırdı, koronavirüs çıktı

Kuaförde işe başlamadan test yaptırdı, koronavirüs çıktı BURDUR'da, kuaför salonunda işe başlamadan önce koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastanede tedaviye alınan Berra Verim'in (18) ikinci 'Covid-19' testi negatif çıktı.

Kuaförde işe başlamadan test yaptırdı, koronavirüs çıktı
03.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:53

Kuaförde işe başlamadan test yaptırdı, koronavirüs çıktı

 

BURDUR'da, kuaför salonunda işe başlamadan önce koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastanede tedaviye alınan Berra Verim'in (18) ikinci 'Covid-19' testi negatif çıktı. Taburcu edilen Verim, 14 gün karantinada kalmak üzere evine gönderildi. Verim, Tedavim bittikten sonra test yapıldı. Sonucu negatif çıkınca taburcu oldum dedi.Merkez Emek Mahallesi'nde oturan Berra Verim, geçen hafta kuaför salonunda işe başlamak amacıyla 'Covid-19' testi yaptırmaya gitti. Testin pozitif çıkması üzerine 29 Mayıs gecesi Berra Verim Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Anne Zekiye ve baba İsmail Verim'in ise 'Covid-19' testi negatif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Verim'in temasta bulunduğu belirlenen 6 mahalledeki 11 hanede toplam 30 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Berra Verim ile anne ve babasının yapılan son testleri negatif çıktı. Bunun üzerine evlerine gönderilen Verim ailesi, 14 gün için evlerinde karantinaya alındı.'TEST YAPTIRMAK İÇİN GİTTİM'Kuaför salonunda işe başlamak için test yaptırmaya gittiğini söyleyen Berra Verim, Arkadaşımla test yaptırmak için gittim. Onun sonucuna göre işe başlayacaktık. Orada test alan kişi tek burun deliğinden numune aldı. Normalde iki burun deliğinden ve genizden alınması gerekiyormuş. Bütün gün arkadaşımla beraberdim. Arkadaşımın sonucu negatif çıktı benim test sonucum pozitif çıktı. Akşamında bizi aradılar 'Hastaneye gelmeniz gerekiyor' dediler. Hastaneye gittik, gündüz saatlerinde benim görüştüğüm birkaç kişi de karantinaya alınmış. Benim tedavim bittikten sonra bir test daha yapıldı. O testin sonucu negatif çıkınca ben taburcu olarak eve geldim diye konuştu. 

Berra Verim'in babası İsmail Verim ise Bize ilk yapılan testten sonra mukoza testinde yüzde 60 yanılma payı olabileceği, en çok güvendiklerinin ise ciğer tomografisi filmi olduğunu söylediler. Bizim de Elhamdülillah bu filmlerimiz temiz çıktı. Bizim bir rahatsızlığımız yoktu. Tedbirli olmak bakımından testler yapıldı, temiz çıktı. Herkese hayatında sağlık ve mutluluk diliyoruz dedi. 


Kaynak: DHA

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