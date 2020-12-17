Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada
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Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada

17.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:12

Son dakika habere göre Kuaförde dehşet anları kamerada Güngören'de husumetli oldukları şahsı hedef alan zanlılar kuaföre kurşun yağdırdı Kuaförde yaşanan büyük panik saniye saniye kaydedilirken, tıraş olmak için sıra bekleyen küçük çocuk da dehşeti yaşadı Güngören'de silahlı saldırganlar bir erkek kuaförüne...

Kuaförde dehşet anları kamerada

Güngören'de husumetli oldukları şahsı hedef alan zanlılar kuaföre kurşun yağdırdı

Kuaförde yaşanan büyük panik saniye saniye kaydedilirken, tıraş olmak için sıra bekleyen küçük çocuk da dehşeti yaşadı

İSTANBUL - Güngören'de silahlı saldırganlar bir erkek kuaförüne kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda bir kişi yaralandı. O sırada kuaförde tıraş olmak için babası ile birlikte sıra bekleyen küçük bir çocuk da dehşeti yaşadı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe yaşandı. İddiaya göre, silahlı 3 zanlı, berberde tıraş olan husumetli oldukları Ali M. isimli şahsı vurmak için kuaföre geldi. Sırayla kuaförün dışından silahlarını ateşleyen zanlılar, Ali M.'yi ayağından yaraladı. Yaralı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında kuaförde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 zanlı kuaförün önünden koşarak sırayla içeriye ateş ediyor. Kuaföründe içerisinde yer alan müşteriler büyük panik yaşıyor. Kuaförde babası ile birlikte tıraş olmayı bekleyen küçük bir çocuk da adeta dehşeti yaşıyor.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada
Son dakika haber | Kuaförde dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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