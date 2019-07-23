Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 kadın destek merkezinde verilen kuaför ve saç tasarım kursları ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde bulunan 13 kadın destek merkezinde verilen kuaför ve saç tasarım kurslarına, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezlerdeki kurslara katılan kadınlar, spor, sağlıklı yaşam etkinlerinden de yararlanabiliyor.

Kursiyerler kendilerine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA