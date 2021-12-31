Kuaför ve güzellik uzmanlarına belge zorunluluğu sektörde olumlu karşılandı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför ve güzellik uzmanları için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesinin sektör için bir ışık anlamı taşıdığını belirterek, bu meslekleri yapan herkesin belge sahibi olması gerektiğini bildirdi.

Karakaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuaför ve güzellik uzmanının da aralarında bulunduğu 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yayımlanan tebliğin esnaf ve sanatkar camiası ile vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Karakaş, devletin esnaf ve sanatkarı koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almaya devam ettiğini söyledi.

"Kalfa, usta ve usta eğiticiliği olanlar tebliğden muaf"

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) sektörle ilgili "Seviye 4" üzerinden belgelendirme yaptığını, "Mesleki Eğitim Kanunu"nun ise 31 Haziran 1986'dan bu yana yürürlükte olduğunu anımsatan Karakaş, şunları söyledi:

"Çıraklık okullarında okuyup kalfa, usta ve usta eğiticiliği olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri bu tebliğden muaf. Berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği yapan ama hiçbir belgesi olmayan meslekteki namzet kardeşlerimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkan bu tebliğden faydalanmasını ve belge almasını tavsiye ederim." diye konuştu.

MYK'den "Seviye 4" üzerinden kalfalık, ustalık ve usta eğiticiliği alanların en yakın Çıraklık Eğitim Merkezlerine gidip denklik yaptırarak direkt "Ustalık Belgesi" alma hakkı olduğunu ifade eden Karakaş, denklik yaptırmayan ve "Ustalık Belgesi" almayanların her 5 yılda bir Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni yenilemek zorunda olduklarını kaydetti.

Belgesi olmayan sektör çalışanlarına belge almaları için 12 ay süre tanınmasına değinen Karakaş, bunun zamandan ziyade, "merdiven altı" tabir edilen ve gerekli sağlık koşullarını taşımayan yerlerde belgesiz ve sosyal güvencesiz çalışmayı engellemek ve usulüne uygun iş yerleri ile çalışan sayısını artırmak için atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Karakaş, "MYK'nin bu çalışması esnaf ve sanatkarımıza, işletme sahiplerine ve bu sektörden ekmek yiyen meslek mensubu arkadaşlarımıza bir ışıktır. Ben de Federasyon Başkanı olarak sektörümüzde hizmet veren meslek mensuplarımıza, 'Evet, herkesin belgesi olması lazım' diyorum." ifadesini kullandı.

"Belgeli işletme sahiplerinin çoğalması gerekiyor"

Devletten bazı talepleri olduğunu belirten Karakaş, şöyle dedi:

"Anayasa'nın 173. maddesinde 'Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.' denilir. Şartların ağırlaştığı bir dönemde ondan faydalanmak istiyoruz. Bunun en başında da kişiye hizmet eden bu sektördeki meslek mensupları geliyor. O nedenle belgesi, becerisi, bilgisi olmayan, meslekten anlamayan insanların önüne geçebilmek için özellikle MYK belgesi olan, çıraklık okullarından, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarından, liselerden mezun olup belgesini alan işletme sahiplerinin çoğalması gerekiyor."

"Belge istemeksizin iş yeri açmaya müsaade edilirse bunun hiçbir anlamı kalmaz"

Belgesi olanın en güzel salonu açmasını veya en güzel salonda çalışmasını istediklerini vurgulayan Karakaş, "Ancak MYK bunu yaparken mahalli idareler hiçbir belge istemeksizin, belge kiralayarak iş yeri açmaya müsaade ederse bunun hiçbir anlamı kalmaz. Bundan dolayı tedirginliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, sektördeki herkesin belgelendirilmesi isteniyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak çalışmasıyla belgesi olanların kuaför, berber ve güzellik salonu açmasını belirleyen kanunun düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.