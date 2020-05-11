Kuaför ve berberlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı
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Kuaför ve berberlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı

Kuaför ve berberlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı
11.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:34

Berber ve kuaförlerin açılması öncesi Eyüpsultan Belediyesi bir dizi çalışma yaptı.

Berber ve kuaförlerin açılması öncesi Eyüpsultan Belediyesi bir dizi çalışma yaptı. Müşterilerin daha sağlıklı hizmet alabilmesi için berberler ve kuaförler dezenfekte edilerek, eldiven ve maske dağıttı.

Berberler ve kuaförler, İçişleri Bakanlığı genelgesi bugün hizmete açıldı. Berber ve kuaförlerin açılması öncesi Eyüpsultan Belediyesi bir dizi hazırlık ve çalışma yaptı. Esnafın iş güvenliği ve müşterilerin daha sağlıklı hizmet alabilmesi için gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı. Eyüpsultan Belediyesi bu hizmetine devam ederek berber ve kuaförlere ücretsiz eldiven ve maske dağıttı. Yapılan uygulamalar ve verilen hediyelerden memnun kalan işletme sahipleri Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini ilettiler.

Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte ediliyor

Yapılan çalışmalar arasında ilçede bulunan 91 bayan kuaförü ve 178 erkek berberi dezenfekte edildi. Dezenfekte ekibi tüm kuaför ve berber dükkanlarını tek tek dolaşarak dezenfeksiyon işlemi yaptı. Tamamen hijyenik hale getirilen iş yerleri esnafa ve vatandaşa hazır hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Berber ve kuaförlerde randevu sistemiyle hizmet sunumu esas alındı. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyip muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet veriliyor. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade ediliyor. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmiyor. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edilen maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.

Tıraş sırasında da maske takılacak

İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılan işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği dezenfeksiyonu yapılacak. Her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecek. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacak, bu işlem her müşteri için tekrarlanacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. Müşteriler isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebiliyor. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine yapılmıyor ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabiliyor.

Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri verilmeyecek

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek. Bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan 'Ense Fırçası'nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacak.

Yiyecek ve içecek ikramı olmayacak

Bu iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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