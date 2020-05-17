'Kuaför ve berberler, hijyene dikkat etmeli'
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'Kuaför ve berberler, hijyene dikkat etmeli'

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süre kapalı kalan kuaför ve berberlerin açılmasının ardından tedbir alınarak, randevu ile hizmet verilmeye başlandı.

'Kuaför ve berberler, hijyene dikkat etmeli'
17.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:12

 

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süre kapalı kalan kuaför ve berberlerin açılmasının ardından tedbir alınarak, randevu ile hizmet verilmeye başlandı. Salonlarda hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Kuaförler, berberler, insanların sosyalleştiği alanlar. Bu yüzden vatandaşların morali açısından çok önemli ancak bu süreçte salonlarda hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Tek kullanımlık eşyalar kullanılması gerekiyor" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan ve 11 Mayıs'ta açılan kuaför ile berber salonlarında randevulu olarak ve tedbirlere uyularak hizmete başlandı. İzmir'de de kuaför ve berber salonlarında sosyal mesafe kuralına uyularak, müşterilerin saç kesme, boyama gibi işlemleri yapılıyor. Bu süreçte virüsün yayılmaması için salonlarda hijyene dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Koronavirüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Hemen bitecek gibi de görünmüyor. Ancak bu süreçte moralimizin yerine gelebilmesi için kuaförler, berber salonları aslında bir ihtiyaç. Çünkü bu yerler insanların sosyalleştikleri bir alan. Ancak hem bu salonlarda çalışanların hem de müşterilerin son derece hijyenik olması gerekiyor" dedi.'FÖN MAKİNESİ ÇOK RİSKLİ'Kuaför ve berber salonlarında çalışanların el yıkama işlemini gün içinde sıklıkla devam etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Rodoplu, özellikle fön çekilirken kullanılan kurutma makinesinin koronavirüs sürecinde riskli olduğunu dile getirdi. Rodoplu, "Koltuk aralarında mesafe çok önemli. Büyük salonlarda bir koltuk boş, bir koltuk dolu olmalı. Makyaj, manikür, pedikür gibi çalışanla müşteri arasında yakın temas gerektirecek işlemler bir süre daha yapılmamalı. Özellikle fön çekme işleminin de yapılmaması gerekiyor. Çünkü fön makinesinden çıkan ısı, ortamda virüslü olan kişiden damlacık yoluyla başka bir kişiye virüsün bulaşmasına sebep olacaktır. Ayrıca salonlardaki klimaların da bu süre içinde çalıştırılmaması gerekiyor. Salonların doğal yollarla kapı pencere açılarak havalandırılmasını öneriyoruz" diye konuştu.TEK KULLANIMLIK EŞYA ÖNERİSİBu süreçte kuaför ve berberlere tek kullanımlık eşya öneren Dr. Rodoplu, bu eşyaların da sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlattı. Rodoplu, "Tek kullanımlık örtüler, havlular kullanılmalı. Eğer sürekli kullanılacaksa eşyaların, sodyum hipoklorit gibi temizleyicilerle mutlaka belli bir süre temizlendikten sonra kullanılması gerekiyor. Makas, tarak gibi eşyaların ya tek kullanımlık olması, eğer sürekli kullanım olacaksa da en az yüzde 70 alkol bazlı temizleyici ile temizlendikten sonra kullanılmasını öneriyoruz" dedi. 

Kadın ve erkek kuaförlüğü yapan Ali Küçük (43) ise 'Salonumuzda sosyal mesafe kuralına son derece uyuyoruz. Sabah erken saatlerde kuaför salonumuzu temizlemeye başlıyoruz. Bizim için hijyen çok önemli. Tüm kuaförler hijyene önem vermeli" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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