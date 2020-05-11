Kuaför ve berberler, gökyüzüne balon bıraktı

DÜZCE'de bugün iş yerlerini açan kuaför ve berberler, koronavirüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulunarak, gökyüzüne balon bıraktı.

DÜZCE'de bugün iş yerlerini açan kuaför ve berberler, koronavirüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulunarak, gökyüzüne balon bıraktı.Kuaför ve berberler ile düğün sektörüne yönelik iş yapanların bulunduğu, İstanbul Caddesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak'ta esnaf, iş yerlerinin açılmasıyla kurdele kesti. İşlerinin düzelmesini ve koronavirüs salgınının kısa sürede bitmesini dileyen esnaf, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. Uzun aradan sonra işbaşı kuaför ve berberler için sokakta kurdele kesen Düzce Dokuma Giyim Mensucat ve Örgücülük Eşya Esnaf Odası Başkanı Ümit Yaşar Yaman, İnşallah bu kötü günler gider. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs nedeniyle birçok iş yerimiz kapalı, berberlerimiz özellikle hiç açmadılar. Bugün onlar için bir milat ve inşallah bu durumu kısa zamanda atlatırız. Sağlığımıza ve işlerimize kavuşuruz dedi.

Esnaftan Nagehan Şatır ise yeniden eski günlere dönmek istediklerini belirterek, Süreç bizi çok zorladı. Esnaf olarak yorulduk ve çok zorlandık. Umarım hayat normale döner ve biz müşteri potansiyelimizi yeniden yakalarız diye konuştu.

Kaynak: DHA