KUAFÖR VE BERBER HİZMETİ DEVAM EDİYOR

KUAFÖR VE BERBER HİZMETİ DEVAM EDİYORŞehrimizde engelli, hasta, evden çıkma imkanı olmayan ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde ücretsiz berber ve kuaför hizmeti pandemi önlemleri ve hijyen koşularına göre yapılıyor.