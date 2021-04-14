Kuaför önündeki halının çalınma anı kamerada
MERSİN'de, kuaförün önündeki halı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
MERSİN'de, kuaförün önündeki halı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalınırken, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde bulunan, Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde saat 02.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen hırsızlık şüphelisinin, önce etrafı gözlediği görüldü. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelinin halıyı sararak, götürdüğü tespit edildi. Kamera görüntüleriyle polise başvuran Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN