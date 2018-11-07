Kuaför esnafından enflasyonla mücadeleye destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü indirime giderek enflasyon ile mücadelede bende varım dedi.

Türkiye genelinde yürütülen enflasyonla mücadeleye bir destekte Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçede erkek kuaförlüğü mesleğini icra eden Mehmet Zengin sakal ve saç tıraşında indirime giderek. Enflasyonla mücadelede bende varım diyerek, meslektaşlarına kampanyaya destek vermelerini istedi. İstasyon caddesinde bulunan iş yerinde faaliyet gösteren Mehmet Zengin, "Bir çok iş yeri enflasyon ile mücadelede faaliyet gösterince bende kampanyaya destek verdim. Kampanya kapsamında daha önce saç sakal tıraşını 20 TL.ye yaparken kampanya kapsamında 5 TL. indirim yaparak kampanyaya destek verdim. Bu konuda diğer kuaför arkadaşlarımızın da enflasyona destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.