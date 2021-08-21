Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2)
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Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2)

Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞIÇorum'da pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesinde 5 kişiyi alıkoyduktan sonra 4'ünü serbest bırakan, Mustafa Y.'yi ikna etme çalışmaları sürüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesinde 5 kişiyi alıkoyduktan sonra 4'ünü serbest bırakan, Mustafa Y.'yi ikna etme çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in de takip ettiği olay hakkında geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özel harekat polisinin de operasyon için bölgeye gelerek hazırda beklediği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2) - Haberler
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