Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
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Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi

Kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi
07.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:39

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak AVM'ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin faaliyete geçeceği duyurulunca hazırlıklar başladı. Kuaför salonları bir dizi önlemler aldı. Belediye ekipleri ilçedeki Berberler Odası'na kayıtlı tüm işletmeleri dezenfekte etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ilçede bulunan berber kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek hijyen seti dağıttı.

Türkiye'de de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok işyeri kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte normalleşme süreci de yavaş yavaş başlıyor. Açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. Beşiktaş Belediyesi ilçede meslek kuruluşlarına kayıtlı tüm kuaför ve berberleri dezenfekte etmeye başladı.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ?Kuaför ve berber esnafını ziyaret edip hijyen kiti dağıtan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat alınan önlemleri anlattı. Akpolat, 'Kovid19 sürecinin hızını düşürdüğü günlerdeyiz. Tedbiri elden bırakmadan bir takım kısıtlamalarla beraber kuaförlerimiz, berberlerimiz, güzellik salonlarımız yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uymaya devam edip olabildiğince evde kalması gerekiyor. Bu bizler için çok önemli. Bizler de Beşiktaş Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün kuaför berber ve güzellik salonlarımızın hem dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz hem de onlara hijyen setlerimizi dağıtıyoruz. Bu sürecin devamıyla ilgili, neleri yapmamız gerektiği ile ilgili farkındalık çalışmamız var. Broşürlerimiz var, afişlerimiz var. Onları teslim ediyoruz hem de yeni dönem için kendilerine başarılar diliyoruz' ifadelerini kullandı.'NEREDEYSE 50 GÜNDÜR KAPALIYIZ, ESNAFIMIZ ÇOK MAĞDUR OLDU?İstanbul Erkek Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Kovid19 sürecinde kuaför, berber ve güzellik salonlarının kapalı olmasıyla üyelerinin çok mağdur olduğunu belirtti. Akyüz, 'biliyorsunuz 45-50 gündür kapalıyız. Esnafımız bu yönde çok mağdur oldu. O yüzden 11 Mayıs bizler için çok önemli bir tarih. Çalışma için izin vermeleriyle bayramı erken yaşadık' dedi. Alınan tedbirlerden bahseden Şükrü Akyüz, 'Artık randevusuz çalışılmayacak. Sosyal mesafe kuralı önceliğimiz olacak. İçerideki insan sayısı olabildiğince az tutulacak. Maske ve eldivensiz çalışılmayacak. Müşterilerden de aynı şekilde maske takmaları istenecek. Her şey tek kullanımlık olmak üzere hazırlanıyor. Kullanılan tüm aletler, koltuklar, yüzeyler her müşteriden sonra dezenfekte edilecek. Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun' şeklinde konuştu.'SÜREÇ İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK?Kuaför işletmecisi Tufan Çalıbiçen, 11 Mayıs Pazartesi günü öncesi yapılan hazırlıkları ve alınan tedbirleri anlattı. Çalıbiçen, 'Tek kullanımlık havlularımızı hazırladık. Her ihtimale karşı, maskesiz gelen müşterilerimiz için maske temin ettik. Her gelen müşterimizin ateşini ölçeceğiz ve not alacağız. Şüpheli durumları Odamıza bildireceğiz. Dezenfektanlarımız ve yine tek kullanımlık eldivenlerimiz var. Bir müşteriye iki personel aynı anda hizmet vermeyecek. Randevu sistemiyle çalışacağız. Kuaför içindeki insan sayısını minimum seviyede tutmaya çalışacağız. Sosyal mesafe için birer koltuk aralık bıraktık. Biz ekip olarak hazırız. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler' ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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