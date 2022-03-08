KÜ Rektörü Topal, Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması kararıyla ilgili konuştu Açıklaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla ilgili, "Bölgemizi sağlık merkezi haline getirme yolunda önemli bir adımı daha Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması kararıyla atıyoruz." dedi.

Topal, gazetecilere, fakültenin kurulma kararını onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreç boyunca verdiği desteklerden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Sağlık alanında Kastamonu Üniversitesinin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Topal, "Tıp Fakültesi öğrencilerimizin Kastamonu'da eğitim görmesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin afiliye olmasının ardından bölgemizi sağlık merkezi haline getirme yolunda önemli bir adımı daha Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması kararıyla atıyoruz. Bünyemizde açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesinin başta bölgemizin sağlık ihtiyaçlarına sunacağı katkı ve üniversitemizin eğitim standartlarını yükselteceğine inancımız tam." diye konuştu.

Topal, fakültenin faaliyete geçmesi için gerekli tüm çalışmaların hızla başlatılacağını kaydetti.