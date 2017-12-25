Kü'de "İslam Ekonomisinde Ürün" Konferansı

Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) "İslam Ekonomisinde Ürün" konulu konferans verildi.



KÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Küçük katıldı.



Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Küçük, Batılı klasik iktisadın, ürün tanımlamasını sadece para üzerinden yaptığını söyledi.



Batılı klasik iktisattaki değerlendimede ürünün sağlığa uygun olup olmadığına bakılmadığını savunan Küçük, şunları kaydetti:



"İslam, ekonomiyi son derece önemsemektedir. Ürün açısından da İslam ekonomisi sağlığa zararlı bir ürünün satılmasını, alınmasını genel ahlaka uygun olmayan bir ürünün alınıp satılmasını yasaklamıştır. Klasik Batılı iktisadın yaptığı tanımlama yetersizdir. Biz İslam'ın doğru değerlendirmeyi yaptığını hem toplum hayatı için hem tüketiciler için hem de ekonomi açısından yararlı olacak bir değerlendirme yaptığını ortaya koyduğunu görüyoruz."



Küçük, bununla birlikte pazarı kesin çizgilerle birbirinden ayırt etmenin imkansız olduğunu da belirterek, "İnsanların güvenerek satın alabilecekleri zeminleri oluşturabilmemiz gerekir. Bizim müşterilerin neyi tükettiğini net olarak bileceği pazarlar oluşturmamız, herkesin gönül rahatlığıyla alışveriş yapacakları ortamları tesis etmemiz gerekiyor." dedi.