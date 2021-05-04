KTzn_91 eChampions League Finallerine katılmaya hak kazandı!

Başarılar 91Ktzn

Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu KTzn_91 eChampions League Finallerine katılmaya hak kazandı.

17 yaşındaki Digital Athletics oyuncusu ülkemizi UEFA'nın düzenlediği Finallerde Er_Caccia98 ile karşılaşacak. Bu turnuvanın ödül havuzu ise tamı tamına 280.000 Dolar.

Turnuvaya katılan oyuncular ve ülkeleri ise şu şekilde:

OliBoli7 (İsveç)

Er_Caccia98 (İtalya)

HHezerS (İtalya)

KTzn_91 (Türkiye)

EthxnH (İngiltere)

Neat (İspanya)

OliverPN (Danimarka)

OliverNoleReal (İsveç)

Turnuvanın diğer eşleşmeleri ise şu şekilde:

EthxnH - OliverPN

Neat - OliverNoleReal

HHezerS - RAKİBİNİ BEKLİYOR

OliBoli7 - RAKİBİNİ BEKLİYOR

Turnuva canlı olarak EA SPORTS FIFA Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros