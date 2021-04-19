KTÜN ve INNOPARK TTO arasında işbirliği protokolü imzalandı
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KTÜN ve INNOPARK TTO arasında işbirliği protokolü imzalandı

KTÜN ve INNOPARK TTO arasında işbirliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile InnoPark TTO arasında "Girişimcilik Faaliyetleri" alanında öğrenci ve öğretim elemanlarına ayrıcalıklar tanıyacak iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile InnoPark TTO arasında "Girişimcilik Faaliyetleri" alanında öğrenci ve öğretim elemanlarına ayrıcalıklar tanıyacak iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

KTÜN'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında KTÜN öğretim elemanları ile öğrencilerine, InnoPark'ın Ön-Kuluçka sürecine alınan paylaşımlı ofis, özel ofis, eğitim, danışmanlık, mentörlük gibi hizmetlerden tümüyle ücretsiz olarak faydalanmasına imkan tanınacak.

Anlaşma çerçevesinde, KTÜN öğrenci ve öğretim elemanlarının InnoPark Kuluçka Merkezi'nde ofis kiralaması halinde, herhangi bir kamu Ar-Ge Destek Programından destek alan projeyi yürütmekte oldukları sürece kira ücreti olarak normal ofis kirasından yüzde 75 indirim yapılacak.

Kamu destekli proje yürütülmeyen dönemlerde ise yüzde 50 indirim uygulanacak ve kuluçka süresi en çok 3 yıl olabilecek.

Ayrıca, ayrı bir ofis kiralamak yerine paylaşımlı ofis kiralamak isteyen KTÜN akademik personel mensuplarına, işletme aidatları da dahil olmak üzere sabit masa aylık 250 lira,, hareketli masa aylık 200 lira ücretle sağlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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