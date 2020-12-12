KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:17
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA'nın

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özçelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği" adlı fotoğrafına oy veren Özçelik, spor kategorisinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle boş kalan stadyum görüntüsü ile iki yaşlı çiftin stadyuma baktığı Okan Coşkun tarafından çekilen "Futbol Özlemi" adlı kareyi oyladı.

Özçelik, haber kategorisinde, Kovid-19 tedavisi gören işitme engelli hastayla, yazıyla iletişim kurmaya çalışan hasta ve doktorların sıkıntılı anlarını yansıtan Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim" adlı fotoğrafına oy verdi.

Karelerin her birinin birbirinden güzel ve başarılı olduğunu söyleyen Özçelik, fotoğrafları oylarken oldukça zorlandığını ifade etti.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu dile getiren Özçelik, "Son bir yılda yaşanan olaylar fotoğraflarla çok güzel ifade edilmiş. Özellikle koronavirüsle mücadelede üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızı tema alan fotoğraflar gerçekten çok etkileyiciydi. Bende oyumu kullanmış oldum. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanında yaşanan olayları, doğru habercilik adına bizlere aktaran AA çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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