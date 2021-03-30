KTÜN Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
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KTÜN Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
KTÜN Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Konya Teknik Üniversitesi'nde (KTÜN), üniversitede yer alan tüm laboratuvarları araştırmacıların tek bir merkezde test, ölçüm, araştırma ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve üniversitedeki bilimsel çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek amacıyla...

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Konya Teknik Üniversitesi'nde (KTÜN), üniversitede yer alan tüm laboratuvarları araştırmacıların tek bir merkezde test, ölçüm, araştırma ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve üniversitedeki bilimsel çalışmaları nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek amacıyla "Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KTÜN Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak amacıyla çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık hizmeti verecek olan merkezin, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunacağı, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez, aynı zamanda üniversite personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmak, ilgili projelerde üniversitenin paydaşlarının yer almalarını sağlamak, projelerin sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak amacıyla faaliyet yürütecek."

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu ifadelerine yer verildi:

"Üniversite olarak her zaman üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu var: Üniversite-sanayi iş birliğini artırıcı faaliyetleri geliştirerek bölgemize ve ülkemize akademik anlamda katkı sağlamak. Bunu da bütün öğretim elemanlarımızla gayretli bir şekilde çalışarak gerçekleştiriyoruz. Merkez ile üniversitenin ulusal/uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve yürütülecek Ar-Ge ve öğretim faaliyetlerini, öğretim elemanı ve öğrenciler için daha verimli kullanılmasına olanak sağlamak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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