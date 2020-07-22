KTÜN genel memnuniyet sıralamasında 17. sırada Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TU¨MA-2020) Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında 17. sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TU¨MA-2020) Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), devlet üniversiteleri genel memnuniyet sıralamasında 17. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci memnuniyet ölçeğinin kullanıldığı çalışmada öğrenim deneyiminin tatminkarlıgˆı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve ı·s¸leyis¸i, memnuniyet, öğrenme imkan ve kaynakların zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi kategorilerde üniversitelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında 125 devlet üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye anket uygulandı. Ortaya çıkan verilere göre Konya Teknik Üniversitesi, öğrencilerin memnun olduğu devlet üniversiteleri sıralamasında bir önceki yıla göre 12 basamak yükselerek 17. sırada yer aldı."

Kaynak: AA