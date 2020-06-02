KTÜN'den üniversite öğrencilerine dijital destek Konya Teknik Üniversitesi, (KTÜN) kentte ikamet eden üniversite öğrencilerinin sınavlarına ve çalışmalarına kolaylık tanımak amacıyla internet altyapı desteği sağlama kararı aldığını bildirdi.

Konya Teknik Üniversitesi, (KTÜN) kentte ikamet eden üniversite öğrencilerinin sınavlarına ve çalışmalarına kolaylık tanımak amacıyla internet altyapı desteği sağlama kararı aldığını bildirdi.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamada, şehirde yaşayan üniversite öğrencilerinin, mevcut üniversitelerine ait kimlik kartı veya öğrenci belgelerini göstererek üniversitenin, internet altyapısı ve dijital imkanlarından faydalanabileceği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili "KTÜN, üniversite binalarında pandemi şartlarına uygun olarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilen kütüphanede lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için hafta içi 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında kullanım imkanı sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA