KTÜN'de obruk riskini azaltmaya yönelik protokol imzalandı
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KTÜN'de obruk riskini azaltmaya yönelik protokol imzalandı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında, Konya Havzasında oluşabilecek obruk riskini azaltmaya yönelik protokol imzalandı.

KTÜN'de obruk riskini azaltmaya yönelik protokol imzalandı
23.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:01

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında, Konya Havzasında oluşabilecek obruk riskini azaltmaya yönelik protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Konya'nın başta Karapınar olmak üzere Akören, Çumra, Karatay ilçesinin doğu bölgesi, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde yoğun şekilde görülen obrukların araştırılarak oluşabilecek obruk riskine karşı bölge halkının uyarılması ve afet riskinin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in şu ifadelerine yer verildi:

"Obruklarla ilgili tedbir alınması gerekiyor. Konya Teknik Üniversitesi olarak bizim asli görevimiz bölgedeki diğer sorunlarla birlikte obruklarla ilgili üniversitemiz bünyesinde AFAD ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü işbirliği ile kurduğumuz Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden konuyu daha organize ve daha nitelikli boyutta ele alıp projeler üretmek ve çözüm yollarını ortaya koymaktır. Bu konuda Obruk Uygulama ve Araştırma Müdürümüz, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanımız Prof. Dr. Fetullah Arık, müdür olarak atandıktan itibaren merkezimiz proje üretmeye başladı ve büyük projeleri hayata geçirdi. Halen devam eden ve bitmek üzere olan büyük projelerimiz var. Teknik Üniversite olarak amacımız proje üretmek, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin, problemlerine çözüm üretmek, yüksek teknolojide ürünler geliştirmek, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine hem bilimsel hem teknolojik olarak destek vermektir."

Açıklamada, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun'un da şu konuşmasına yer verildi:

"Geçmişte olan ve gelecekte de olması muhtemel obruk olayları için harita, jeoloji, jeofizik ve deprem-fay ilişkisini inceleyen bir çalışma modeli olacak bu konuda Konya Teknik Üniversitesinden ciddi destekler aldık. Konya Teknik Üniversitesinin bize verdiği destek doğrultusunda yapılan bu çalışma sadece Konya için değil diğer obruk riski olan diğer iller için de örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Çıkan sonuçları biz AFAD Başkanlığımıza ilettikten sonra genel anlamda obruklarla ilgili ülkemiz için bir eylem planı belirlenecek."

Açıklamada, Prof. Dr. Özçelik ile Tosun tarafından protokol metninin imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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