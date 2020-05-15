KTÜN'de Innoversity Girişimcilik Programı'na yoğun ilgi gösterildi
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KTÜN'de Innoversity Girişimcilik Programı'na yoğun ilgi gösterildi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliği ile başlatılan Innoversity Girişimcilik Programı'nın üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördüğü bildirildi.

KTÜN'de Innoversity Girişimcilik Programı'na yoğun ilgi gösterildi
15.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:20

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliği ile başlatılan Innoversity Girişimcilik Programı'nın üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, programa üniversitenin farklı programlarından 315 öğrencinin kayıt yaptırdığı ve ilk dersin 208 öğrenciyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTÜN'ün, akademik çalışmaların yanı sıra teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli konularda girişim yapma potansiyeli olan önemli öğrenci ve akademisyen potansiyeline sahip üniversitelerden biri olduğunu vurguladı.

Üniversitenin potansiyelini en etkin biçimde değerlendirerek, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin arasına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Özçelik, şunları kaydetti:

"Innoversity Girişimcilik Programı'nı, hedefimize ulaşma amacıyla başlattık. Bu programı yürütme konusundaki iş birliği ve katkılarından dolayı InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne müteşekkiriz. Üniversitemizin girişimcilik ve teknoloji transferi konularındaki çalışmaları ile ülkemizin stratejik ve yüksek katma değerli ürünleri milli ve yerli imkanlarla üretme hedefine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Programa katılan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Açıklamada görüşlerine yer verilen InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş'nin Genel Müdürü, KTÜN Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, KTÜN'ün Konya'daki girişimcilik ekosisteminin en güçlü yapıtaşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Programa, üniversite bünyesindeki tüm akademik birimlerden öğrencilerin katılım gösterdiğini aktaran Botsalı, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz salgın dönemine rağmen öğrencilerimizin yeni şeyler öğrenme ve girişimci olma heyecanı ile programa yoğun katılım göstermesi, gelişimin öncüsü olarak nitelendirdiğimiz üniversitemiz adına mutluluk vericidir. Görüyoruz ki geleceğin girişimcileri Konya Teknik Üniversitesi'nde. Temennimiz, üniversitemizin aynı zamanda girişimciliğin de öncüsü olmasıdır. Bu programa katılan girişimci adaylarına ülkemizdeki en iyi kuluçka hizmeti veren üç teknoparkından biri olan InnoPark olarak, her türlü desteği vereceğimizi özellikle belirtmek istiyorum."

Açıklamada programla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Program kapsamındaki tüm eğitimleri tamamlayan ve teknoloji tabanlı inovatif iş fikrine sahip öğrenciler, iş fikirlerini ticarileştirmek için InnoGaraj Ön Kuluçka Programı'nda InnoPark Girişimcilik Merkezi uzmanları ile uzun soluklu çalışmalar yürütecek. Programa kayıtlar 14 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Eğitimlere yüzde 80 katılım sağlayanlara ise sertifika verilecek.

KTÜN'ün ortağı olduğu, bölgenin inovasyon parkı InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülen Innoversity Girişimcilik Programı, Girişimcilik ve İnovasyon, Yalın Kanvas ve İş Modeli Kanvası, Etkili Sunum Teknikleri, Girişimciler için Temel Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik Destek Programları, InnoPark Girişimcilerinin Başarı Hikayeleri başlıklı 6 eğitimden oluşuyor. Programa katılan öğrencilerin, InnoPark'ın deneyimli uzman ve eğitimcileri tarafından girişimcilik konusunda gerekli bilgilerle donatılarak, girişimcilik konusundaki yetenek ve yeterlilikleri geliştiriliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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