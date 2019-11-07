KTÜN'de 3 yeni uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

07.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:12

Konya Teknik Üniversitesi'nin (KTÜN) stratejik öneme sahip 3 uygulama ve araştırma merkezi kurulmasına yönelik teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesiyle, üniversite bünyesinde Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi, Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasına karar verildi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden beri yeni atılım, fırsat ve başarılarla gelişime öncülük edecek güçte olduğunu kaydetti.

KTÜN'nin tarım ve sanayide önemli merkez olan Konya'da, Ar-Ge ve inovasyonda yeni bir soluk olduğunu aktaran Özçelik, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Tüm hazırlıkların tamamlanarak en kısa sürede eğitimlere başlayacak olan KTÜNSEM'de öğretim elemanlarımızın akademik bilgi birikimlerini, kariyerlerini geliştirmek isteyen herkesin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizde resmi olarak kuruldu. Ayrıca ASELSAN, TAI ve STM şirketleriyle yaptığımız ikili iş birliği protokollerinden sonra Savunma Sanayii Başkanlığımızla SAYP anlaşmasını imzaladık. Kurmuş olduğumuz 3 yeni merkezimizle ilgili de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız."

Kaynak: AA