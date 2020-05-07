KTÜ Öğretim Görevlisi Torbacı, Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nda birinci oldu
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KTÜ Öğretim Görevlisi Torbacı, Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nda birinci oldu

KTÜ Öğretim Görevlisi Torbacı, Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nda birinci oldu
07.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:34

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arsin Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatma Aydoğdu Torbacı, Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nda illüstrasyon dalında birinci oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arsin Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatma Aydoğdu Torbacı, Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nda illüstrasyon dalında birinci oldu.

KTÜ'den yapılan açıklamada, müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün iş birliğiyle kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın bu yıl ikinci kez "bereket" temasıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek bugüne taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla 5 kategoride düzenlenen yarışmaya, 51 ilin yanı sıra biri de yurt dışından olmak üzere 710 kadın üretici ve tasarımcının katıldığı vurgulandı.

Torbacı'nın, illüstrasyon dalında birinci olduğuna işaret edilen açıklamada, başarısı dolayısıyla tebrik edildi.

Açıklamada, Torbacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Anadolu'ya ait renklerin ışığını illüstrasyonuma kattım. Temel amacım, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. Bereket motifi üzerinden yola çıkarak Anadolu'ya özgü çeşitli sembolleri tanıtım malzemesi olarak kullandım. Güneş, tılsım, eli belinde, yıldız, bereket ve keçi boynuzu gibi motiflerin gizli dilini illüstrasyonumda şekillendirirken, Anadolu'ya ait renklerin ışığını da katmaya çalıştım. Bu renkler ile her bir şehri, evi ve hatta Anadolu'nun kadın gücünü sergilemeye çalıştım. Bulunduğum şehir olan Trabzon'un yöresel renkleri ve desenleri de bu görsel kültürü beslemektedir."

Kaynak: AA

Manşet

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