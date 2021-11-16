KTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Cılız yaşamını yitirdi - Haberler
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KTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Cılız yaşamını yitirdi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
KTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Cılız yaşamını yitirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sadi Cılız hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sadi Cılız hayatını kaybetti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cılız için Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, törende, "Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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