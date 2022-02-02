KTÜ'nün eski mezunu iş insanlarına diplomaları verildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) eski mezunu iş adamları İlyas Edip Sevinç ile Ali Haydar Baş'a diplomaları, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından verildi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un iş adamlarından ve aynı zamanda Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Edip Sevinç'e, 1975 yılında mezun olduğu Makina ve Elektrik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması ile Ali Haydar Baş'a, 2002 yılında mezun olduğu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından takdim edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olarak profesyonel iş hayatına atılan ve insanoğluna hizmet sunma noktasında gerekli donanımı sağlayan nitelikte bir eğitim aldıklarını ifade eden mezunlar, diplomalarını da Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın elinden almanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek kendisine teşekkür etti.