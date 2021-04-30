KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına "İrade" ile katılacak
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KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına "İrade" ile katılacak

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Teknoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için tamamen yerli malzemeler kullanarak saatte 65 kilometreye ulaşabilen iki kişilik elektrikli araç üretti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için tamamen yerli malzemeler kullanarak saatte 65 kilometreye ulaşabilen iki kişilik elektrikli araç üretti.

KTÜ Enerji Teknolojileri Topluluğu (SETT) öğrencileri, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları elektrikli araç üretimini tamamladı.

Tamamen yerli malzemeler kullanarak ürettikleri ve "İrade" adını verdikleri iki kişilik aracın test sürüşlerine başlayan öğrenciler, bu yıl Intercity İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde gerçekleştirilecek yarışlarda Yomra Gençlik Merkezi adına mücadele edecek.

SETT Takım Kaptanı, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Barış Koçal, AA muhabirine, elektrik-elektronik, malzeme ve metalurji ile makine mühendisliği bölümleri öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir ekip tarafından hazırladıkları araçtaki tüm tasarımların kendilerine ait olduğunu söyledi.

Proje aşamasından üretimine kadar aracın her şeyini kendilerinin yaptığı belirten Koçal, şöyle devam etti:

"Projesinden üretimine kadarki süreç yaklaşık 1,5 yılımızı aldı. Sponsorlarımızın desteğiyle bu aşamaya geldik çünkü araç çok maliyetli. Kullandığımız malzemelerin hepsi özel. Yarışımız verimlilik esasında bir yarış olduğu için hafifliği çok önemli. O yüzden özel malzemeler kullanmaktayız. Aracın yaklaşık maliyeti şu anda 200 bin lira civarı. Bunun içinde yerli motorundan tamamen kabuk sistemine, jantları, lastikleri hepsi bulunmakta. Biz motorumuzu yüzde 100 yerli elektrikli motor olarak yaptık. Daha önce yurt dışından getirilen çok pahalı motor bunlar. Yaklaşık 4'te bir fiyatına motorumuzu hallettik. Trabzon'daki test sürüşlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a götürerek, test aşamalarına orada devam edeceğiz."

Koçal, 5 yıldır elektrikli araç üretimi üzerine çalışmalar yaptığını ve bu zamana kadar 4 araç üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, her yıl yurt içi ve yurt dışında 3 yarışmaya katıldıklarını ve büyük deneyim kazandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG projesini çok önemsediklerini kaydeden Koçal, "Oralara destek sağlayabilmek, oralara yetişen kalifiye mühendisler olabilmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Hepimiz, ülkemizin daha yeni yeni atılım yapmış durumda olduğu bu alanda çalışmak istiyoruz. Oralara yetiştirilmesi gereken kalifiye mühendislere başlangıç olarak bu çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına 'İrade' ile katılacak
KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına 'İrade' ile katılacak
KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına 'İrade' ile katılacak
KTÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarışlarına 'İrade' ile katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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