KTÜ Kariyer Merkezi öğrencilere iş ve staj imkanı sunuyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mezunlar ile eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek iş ve staj konusunda destek olacaklarını belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, mezunlar ile eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek iş ve staj konusunda destek olacaklarını belirtti.

Çuvalcı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencilerle yüz yüze eğitim yapamadıklarını söyledi.

Özellikle mühendislik, tıp, diş ve eczacılık gibi uygulama gerektiren bölümlerde öğrencilerin eğitim gördüğü 66 yıllık köklü bir üniversite olduklarına işaret eden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"35 bin civarında öğrencimiz, 5 bin 300 akademik ile idari personelimizle aidiyeti ve kültürü olan bir üniversiteyiz. Bu manada biz öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği en son bilgileri, teknolojiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bizim için öğrencilerimiz olmazsa olmazımız, öğrencilerimizle ilgili çok değişik projelerimiz var. Öğrencilerimizin projelerini hayata geçirecekleri bir girişim evi ile Fablak Proje Atölyesi dediğimiz proje atölyesini hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Çuvalcı, üniversite bünyesinde bulunan Kariyer Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Öğrencilerimizin iş dünyasıyla ilişkilerini düzenlemek için merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Kariyer Merkezimize de yeni bir yönetim geldi. Yeni aşk ve heyecanla göreve sarıldı. Müdürümüz, öğrencilerimizi yeni iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Çok güzel fikir ve projeleri var." diye konuştu.

Kariyer Merkezinin dünya haritasında KTÜ'den mezun olan öğrencilerin nerede olduklarını belirten bir çalışmasının da olduğunu vurgulayan Çuvalcı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize seçmeli olarak Kariyer Planlama dersi veriyoruz. Kariyerlerini nasıl daha iyi planlayacaklarını, bu konuda nasıl daha hazırlıklı olabileceklerini, bu dersi alarak öğrenecekler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve bizim Kariyer Merkezimiz çok yakın iş birliği içerisinde. Geçen yıl güzel bir Kariyer Fuarı düzenlemiştik. Bu fuara çok büyük firmalar katılım sağladı. Öğrencilerimiz bu konuda çok memnun kalmışlardı."

Çuvalcı, geçen yıl fuar kapsamında Türkiye'de en yüksek staj başvurusu yapan ve kabul gören öğrencilerin KTÜ'den olduğunu belirterek, "109 öğrencimiz düzenlenen fuarda staj yapma imkanı buldu. Bunun yanında salgın döneminde kesintisiz çevrim içi eğitimlerimiz var. Eğitimlerimize üniversite dışından da vatandaşlar katılarak bu hizmetten faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

KTÜ'den mezun olduktan sonra siyaset ve iş dünyasında görev yapan birçok öğrencinin olduğunu ifade eden Çuvalcı, "Siyaset ve iş dünyasında bulunan mezunlarımızla mevcut öğrencilerimiz arasında bir köprü oluşturmayı düşünüyoruz. Mezunlar ve öğrenciler arasında bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Staj ve iş bulmada mezunlarımıza yardımcı olmayı istiyoruz." dedi.

Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu da bugüne kadar 6 fuar gerçekleştirdiklerini, bölgesel anlamda düzenlenen 2 fuara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyledi.

Kalaycıoğlu, bu yıl KTÜ'nün 66. yılını kutladıklarını belirterek, bölümlerde etkinliklerin planlamalarını yapacaklarını ve düzenleyecekleri programlarda KTÜ lobisini oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk