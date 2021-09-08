KTÜ ile Trabzon Üniversitesinde güz dönemi dersleri 27 Eylül'de başlayacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin 27 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin 27 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitedeki ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerinin 27 Eylül'de, Tıp Fakültesinde 1, 2. ve 3. dönemlerin 13 Eylül'de, Diş Hekimliği Fakültesinde 1. dönemin 20 Eylül'de, 2, 3, 4 ve 5. dönemlerin ise 13 Eylül'de yüz yüze başlayacağı belirtildi.

Fiziki imkanların, salgın şartları çerçevesinde en ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için programların nitelikleri, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayısı dikkate alınarak akademik birimler kapsamında açılan derslerin en fazla yüzde 40'ının uzaktan eğitim yöntemiyle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final, bütünleme, mezuniyet ve özür sınavları yüz yüze yapılacaktır. İlerleyen süreçte salgının seyrine göre yüz yüze ve yüzde 40 uzaktan eğitim yöntemlerinden değişiklik yapılabilecektir. Tıp Fakültesi 4, 5, 6. ve Diş Hekimliği 4. ve 5. sınıflar ile klinik uygulama, intern ve stajyer uygulaması, laboratuvar, saha ve atölye çalışmaları, gerekli önlemler alınarak yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerimiz üniversitemize bağlı birimler ile diğer hizmet alanlarına HES kodu ile girebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin aşı kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yeni eğitim öğretim döneminde ders yazılan öğrencilerimizin, dersler başlamadan önce ikinci doz aşılarını yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi sonucunu yanında bulundurmaları gerekmektedir."

Trabzon Üniversitesi'ndeki dersler de 27 Eylül'de başlayacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde derslerin, 27 Eylül'de yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin birlikte uygulanacağı karma (hibrit) eğitim modeli ile başlayacağı ancak salgının seyrine göre eğitim öğretim süreçleriyle ilgili kararların güncellenebileceği bildirildi.

Salgının seyrine göre sınıf, şube veya bölümlerde oluşabilecek muhtemel Kovid-19 temaslılığı veya karantina durumlarında, eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için ilgili şube, bölüm veya programdaki derslerin uzaktan öğretim yolu ile eşzamanlı yürütüleceğine dikkat çekilen açıklamada, gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi derslerde, bu konudaki normal mevzuat gereği derse devam koşulunun aranacağı vurgulandı.

Yüz yüze veya çevrimiçi yürütülen tüm derslerde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin, üniversitenin ilgili konudaki normal mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirileceği, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında bulunan teorik ve uygulamalı derslere ait tüm sınavların da yüz yüze yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ders ve sınav programlarınız, kayıtlı olduğunuz akademik birimlerimizin internet sayfalarında 20 Eylül'den sonra yayımlanacaktır. Üniversitemizin tüm yerleşkelerine HES kodu ile giriş sağlanacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin Kovid-19 güncel dijital aşı kartlarını ilgililere göstermeleri gerekir. Derslerin 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle öğrencilerimiz bu tarihten 15 gün önce en az iki doz Kovid-19 aşılarını yaptırmış veya en çok 72 saat öncesine ait negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay