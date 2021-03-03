KTÜ ile SUMAE arasında iş birliği protokolü imzalandı
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KTÜ ile SUMAE arasında iş birliği protokolü imzalandı

03.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:46
KTÜ ile SUMAE arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) arasında, "Balık yetiştiriciliği ve araştırılmasında kullanılabilecek alternatif anestezik maddelerin...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) arasında, "Balık yetiştiriciliği ve araştırılmasında kullanılabilecek alternatif anestezik maddelerin geliştirilmesi" projesi protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, proje kapsamında balık yetiştiriciliğinde kullanılan anestezik maddelerin geliştirilmesi konusunda güzel bir çalışma yapılacağını söyledi.

Üniversite olarak SUMEA'ya her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını aktaran Çuvalcı, "Bu anestezik madde yurt dışından geliyor ve döviz kaybına sebep oluyor. Bunların kendi imkanlarımızla yetiştirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Milli ve yerli imkanlarla sadece bu maddeler değil birçok şey yapmak istiyoruz aslında. Topluma, Trabzon'a, bölgeye, ülkemize nasıl daha güzel işler yapabiliriz bunun peşindeyiz. Amacımız ülkemiz insanına hizmet, ülkenin problemlerini çözmek. Bu manada güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

SUMEA Müdürü Ercan Küçük ise 26 yıl önce meslek hayatına KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladığını belirterek, mesleğe başladığı kurumla proje iş birliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İLAFAR Müdürü Sena Sezen de SUMAE gibi nadide bir enstitüyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Umuyorum ve inanıyorum ki bu çalışmalar giderek artacak. İlaç, ülkemizde stratejik önemi olan bir konu. İlaç konusunun sadece beşeri olarak değil veteriner ve zirai ilaç ile su ürünleri gibi pek çok alanda kullanımı olduğunu bu çalışmalarla ortaya koyuyoruz. İnşallah projenin güzel sonuçlarını paylaşmak üzere de bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Rektör Çuvalcı, SUMAE Müdürü Küçük ve İLAFAR Müdürü Sezen tarafından imzalandı.

Türkiye'nin su ürünleri alanında dışa bağımlılığına çözüm noktasında yerli üretimle katkı sağlamanın amaçlandığı proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, potent ve güvenli anestezik etkili maddelerin bulunması ve kullanıma girmesi ile balıkçılık sektöründe üretim kalitesi ve veriminin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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