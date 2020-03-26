KTÜ İLAFAR Müdürü Sezen'den Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili değerlendirme...
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji

KTÜ İLAFAR Müdürü Sezen'den Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili değerlendirme...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Müdürü Prof. Dr.

26.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:20
KTÜ İLAFAR Müdürü Sezen'den Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili değerlendirme...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar sonuçlanmadan, uzmanlar tarafından önerilmeden, halk arasında ve sosyal medya üzerinde adı sıkça geçen bazı ilaçların özellikle profilaktik yani koruyucu olduğu düşüncesi ile bilinçsizce kullanımının ciddi ve tehlikeli istenmeyen etkilere neden olabileceği için son derece riskli ve yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli ilaç üretimi hedefleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete geçirilen Doğu Karadeniz'in ilk preklinik ilaç araştırma merkezinin müdürü Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyada çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye'deki durumun ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tarafından çok yakın takip edildiğinin altını çizdi.

Sezen, Bilim Kurulunun değerlendirmeleri ve alınan kararlar sonucunda gerekli tüm adımların ciddiyetle atıldığını ifade etti.

Kovid-19 pandemisi ve oluşan klinik tablonun tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yapılan araştırmalarla ilgili olarak bu aşamada bazı hususlara dikkati çekmek gerektiğini vurgulayan Sezen, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastalığın tedavisinde tüm dünyada çeşitli ilaçlar denenmektedir. Bu ilaçlar esas olarak klinikte başka hastalıkların tedavisi için olan ilaçlardır ve koronavirüs tedavisinde de uzman hekimler tarafından hastalığın farklı aşamalarında kullanılmaktadır. Şu ana kadar belli sayıda hastanın iyileşmesine katkı veren bu ilaçların, olumlu sonuçlar vermekle birlikte koronavirüste tedavi edici ve koruyucu etkileri açısından bilimsel değerlendirmeleri, ilgili klinik çalışmaları halen yoğun olarak devam etmektedir. Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmalar sonuçlanmadan, uzmanlar tarafından önerilmeden, halk arasında ve sosyal medya üzerinde adı sıkça geçen bazı ilaçların özellikle profilaktik yani koruyucu olduğu düşüncesi ile bilinçsizce kullanımı ciddi ve tehlikeli istenmeyen etkilere neden olabileceği için son derece risklidir, yanlıştır."

Prof. Dr. Sezen, bu konuda "doğru hasta-doğru endikasyon-doğru ilaç-doğru doz ve süre" prensiplerinin dikkate alınarak akılcı ilaç kullanımına mutlaka uyulması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs tedavisi ve önlenmesinde ilaç ve aşıların bulunması için laboratuvarlarda ve klinikte kapsamlı araştırmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Sezen, "Kovid-19 sebebiyle yaşamakta olduğumuz bu süreç, hepimize ilaç araştırmalarının ülkemiz için ne kadar stratejik ve öncelikli bir ihtiyaç olduğunu ve son yıllarda ilaç Ar-Ge alanında uygulanan doğru politikalar kapsamındaki desteklerin artarak devam etmesinin önemini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Kaynak: AA

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