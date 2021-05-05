KTÜ İLAFAR'ın da yer aldığı platform kanser tedavisinde kullanılacak tanı kiti geliştirecek
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KTÜ İLAFAR'ın da yer aldığı platform kanser tedavisinde kullanılacak tanı kiti geliştirecek

KTÜ İLAFAR'ın da yer aldığı platform kanser tedavisinde kullanılacak tanı kiti geliştirecek
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Teknoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin de (İLAFAR) yer aldığı platformca hazırlanan "Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (Pan-Ter)" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin de (İLAFAR) yer aldığı platformca hazırlanan "Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (Pan-Ter)" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK-1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında Yüksek Teknoloji Platformu çağrısına çıkıldığını anımsattı.

Çuvalcı, KTÜ İLAFAR'ın da araştırma programı yürütücü kuruluş olarak içerisinde bulunduğu platformun hazırladığı "Pan-Ter" projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığını vurguladı.

KTÜ'nün ilk kez TÜBİTAK-1004 Yüksek Teknoloji Platformunda yer alacağına işaret eden Çuvalcı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de araştırma programı yürütücü kuruluşlarının paydaşları olduğunu aktardı.

Çuvalcı, 4 yıl süreli ve toplam bütçesi 50 milyon lira olan proje kapsamında platform üyeleri tarafından yürütülecek araştırma programları ile birçok kanserin tedavisinde kullanılacak yerli "monoklonal antikor ilaç" ile CAR-T Temelli Tanı Kiti geliştirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekti.

Platformdaki araştırma programı yürütücü kuruluşlardan biri olan KTÜ İLAFAR'ın proje ekibinde yürütücü olarak Prof. Dr. Sena Sezen, Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, doktor öğretim üyeleri Özlem Çoban, Tuba Dinçer ve Sercan Yıldırım ile Araştırma Görevlisi Dr. Seçkin Engin'in yer aldığını belirten Çuvalcı, "Ülkemize katma değeri yüksek, yerli ileri teknoloji ürünleri kazandırmak amacı ile altyapı ve bilgi birikimlerini ortaya koyarak bir araya gelen platformdaki tüm paydaşlarımızı, bu önemli platformda araştırma programı yürütücü kuruluş olarak yer alan ve üniversitemizi temsil eden KTÜ İLAFAR'ı ve tüm proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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