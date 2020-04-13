KTÜ İLAFAR'da Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışması yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› KTÜ İLAFAR'da Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışması yapılacak - Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz, Teknoloji

KTÜ İLAFAR'da Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışması yapılacak

Doğu Karadeniz'in ilk preklinik ilaç araştırma merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İLAFAR), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı laboratuvar çalışması yapılacak.

13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:10
KTÜ İLAFAR'da Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışması yapılacak

Doğu Karadeniz'in ilk preklinik ilaç araştırma merkezi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İLAFAR), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı laboratuvar çalışması yapılacak.

KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin milli ilaç üretimi hedefleri doğrultusunda Ağustos 2008'de preklinik araştırmalarla ilaç etkin maddesi ve ilaç formülasyonları geliştirmek için kurulan merkezde çeşitli araştırmalara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı devletin tüm kurumlarının, bilim kurullarının da tavsiyeleri doğrultusunda gereken tedbirleri aldığını ve salgınla mücadele ettiğini vurgulayan Sezen, "Biz de ekip olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan klinik durumun tedavisinde kullanılabilecek ilaçların araştırılmasında verebileceğimiz bilimsel katkıyı değerlendirdik." dedi.

Sezen, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enfeksiyonun yayılma hızı ve mortalitesi, rasyonel ve kanıta dayalı yaklaşımları kullanarak ruhsatlı mevcut ilaçların tedavi amacıyla yeniden konumlandırılarak daha kısa sürede klinik kullanıma girebilmesi ihtiyacını göstermektedir. İLAFAR olarak biz de Kovid-19 salgını ile mücadelede özellikle etkili ilaç ve tedavi yaklaşımlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesinde nasıl bir bilimsel katkı verebileceğimizi araştırmacılarımızla bir süredir çok yönlü tartışıyoruz ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar belirledik. Planladığımız çalışmada, klinikte başka hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların koronavirüsün çoğalmasını veya akciğerlerde neden olduğu ölümcül hasarı önlemede etkili olup olmayacaklarını laboratuvarlarımızda hızlı tekniklerle araştıracağız."

Dünya Sağlık Örgütü'nün en son kayıtlarına göre, tedavide kullanılabilecek ilaçların araştırıldığı 133 çalışma bulunduğuna işaret eden Sezen, şunları kaydetti:

"Diğer başka hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere klinik onaylı, 4 farklı gruptan ilaçlar veya bunların kombinasyonlarının değerlendirildiği çalışmalardan 63'ü klinik araştırma, 52'si preklinik araştırmalar. İLAFAR olarak biz de bu gruplarda olup henüz etkinliği tam değerlendirilmemiş farklı 12 ilacın potansiyel tedavi edici etkinliklerini geliştirdiğimiz yöntemlerle çalışacağız."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haber
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haber
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Süleyman Soylu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Kayseri İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: KTÜ İLAFAR'da Kovid-19'a karşı laboratuvar çalışması yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:49:27. #1.14#
title