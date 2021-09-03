KTÜ Farabi Hastanesi'nde "Sosyal Hizmetler Birimi" kuruldu
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KTÜ Farabi Hastanesi'nde "Sosyal Hizmetler Birimi" kuruldu

KTÜ Farabi Hastanesi'nde 'Sosyal Hizmetler Birimi' kuruldu
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Sağlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde "Sosyal Hizmetler Birimi" oluşturuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi bünyesinde "Sosyal Hizmetler Birimi" oluşturuldu.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Farabi Hastanesi'nin dahili, cerrahi ve genel bilim dalları alanında uzman barındıran ve bu bilim dallarında tedavi hizmeti sunan bölge hastanesi olduğu belirtildi.

Hastanenin, sağlık turizmi atılımından sonra hitap ettiği bölgeyi, ülke sınırlarından dışarı taşıdığı vurgulanan açıklamada, modern hastanecilik hizmetleri konusunda, tıbbi bilim dalları alanından başka diğer bilim dallarından da uzmanların görev yapmasının, hastane hizmet süreçlerinde etkin olmayı beraberinde getirdiği aktarıldı.

Bu minvalde hastanede, hastaların psiko-sosyal sorunlarını tespit etmek ve sosyal hizmet müdahalesini planlamak amacıyla Sosyal Hizmet Birimi kurulduğuna işaret edildi.

Sosyal Hizmetler Birimi'nin ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi noktasında hizmet vereceğine dikkat çekildi.

Birimin, hastanın tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen bir uygulama olup hastaların tedavi sürecine uyumunu kolaylaştıracağı da kaydedildi.

KTÜ Farabi Hastanesi'nde 'Sosyal Hizmetler Birimi' kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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